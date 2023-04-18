Депутат Кузнецов предложил Киркорову «надеть колготки» и отправиться в Донбасс

Эстрадному певцу, композитору и музыкальному продюсеру Филиппу Киркорову стоит посетить Донбасс. С таким предложением к 55-летнему народному артисту России обратился депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов.
Парламентарий в эфире YouTube-передачи «Вечерний Абзац» заверил, что готов обеспечить все условия, чтобы такая поездка певца состоялась.
«Надевай колготки, если у тебя будет 20 противодронных ружей — примем с распростертыми объятиями. Чаю нальем. В перьях приезжай, главное дело делай!» — сказал депутат.
Кузнецов уточнил, что он сомневается в том, что Киркоров действительно готов отправиться на фронт. Однако, по словам депутата, певец мог бы проявить гражданскую солидарность и закупить оружие для бойцов.