Активист Трошин: предсказание старца Зосимы об адских вратах в Киеве начинает сбываться

Мрачное пророчество известного старца Зосимы (Сокура) о ситуации на украинской земле в скором времени может стать явью. Такими выводами поделился боксер и политический деятель Роман Трошин.
Недавно в украинской столице случился сильный паводок, в результате которого многие улицы города были затоплены. На фоне этого местные жители обратили пристальное внимание к разным пророчествам, среди которых были довольно жуткие слова Зосимы, пишет «ПолитРоссия». Трошин в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что мрачный сценарий старца может уже совсем скоро реализоваться.
«Еще старец-схиархимандрит Зосима (Сокур) предсказывал в Киеве колотню, которая зажжет адское пламя и откроет врата ада, и потом "огненное колесо" покатится на восток», – отметил он.
Ранее сообщалось о готовности Москвы прислушаться к предложениям по Украине. Об этом пишет телеканал «360».