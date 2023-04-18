Активист Трошин: предсказание старца Зосимы об адских вратах в Киеве начинает сбываться

Недавно в украинской столице случился сильный паводок, в результате которого многие улицы города были затоплены. На фоне этого местные жители обратили пристальное внимание к разным пророчествам, среди которых были довольно жуткие слова Зосимы, пишет «ПолитРоссия». Трошин в своем Telegram-канале выразил уверенность в том, что мрачный сценарий старца может уже совсем скоро реализоваться.