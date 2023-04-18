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Рэпер Канье Уэст передумал становиться президентом США

Общество
Рэпер Канье Уэст передумал становиться президентом США

Скандально известный рэпер Канье Уэст остановил президентскую кампанию. Стало известно, что бывший супруг бизнесвумен Ким Кардашьян передумал баллотироваться в президенты США в 2024 году.

По данным The Daily Beast, музыкант не слишком заинтересован становиться главой США. Сам Уэст никак не комментирует свое политическое будущее. В Сети распространились слухи, что знаменитости на данный момент важнее брак с дизайнером Бьянкой Цензори.

Напомним, что артист решил баллотироваться в президенты США еще три года назад. Как утверждает окружение знаменитости, эти амбиции были связаны с обострением психического расстройства, от которого страдает Уэст.

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