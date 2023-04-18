Рэпер Канье Уэст передумал становиться президентом США

Скандально известный рэпер Канье Уэст остановил президентскую кампанию. Стало известно, что бывший супруг бизнесвумен Ким Кардашьян передумал баллотироваться в президенты США в 2024 году.
По данным The Daily Beast, музыкант не слишком заинтересован становиться главой США. Сам Уэст никак не комментирует свое политическое будущее. В Сети распространились слухи, что знаменитости на данный момент важнее брак с дизайнером Бьянкой Цензори.
Напомним, что артист решил баллотироваться в президенты США еще три года назад. Как утверждает окружение знаменитости, эти амбиции были связаны с обострением психического расстройства, от которого страдает Уэст.