Евродепутат Ботенга не исключил перепродажи российской нефти со стороны Индии

Индия может перепродавать российскую нефть европейским странам, передает «Лента.ру» мнение члена Европарламента (ЕП) от Бельгии Марка Ботенги.
Он напомнил, что после введения Европой санкций против российской нефти Индия увеличила импорт топлива из РФ. При этом индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали реализовывать российское топливо, которое ранее перерабатывалась в таких странах, как Германия, Чехия, Польша и другие.
Также Индия увеличила поставки ресурса в Европу. Экспорт топлива из этой страны в государства ЕС вырос на 22% за год. Таким образом Индия вполне может поставлять российскую нефть на европейский рынок, отметил евродепутат.