Евродепутат Ботенга не исключил перепродажи российской нефти со стороны Индии

Он напомнил, что после введения Европой санкций против российской нефти Индия увеличила импорт топлива из РФ. При этом индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали реализовывать российское топливо, которое ранее перерабатывалась в таких странах, как Германия, Чехия, Польша и другие.