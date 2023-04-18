Попытка разрушить нас изнутри: Пригожин высказался о дискредитирующей деятельности Gulagu. net

По его словам, заключенные из списка основателя Gulagu. net Владимира Осечкина✱ (физлицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ) и его кураторов могут использоваться для взрывов в метро и других терактов. Это очень опасная ситуация, поэтому ЧВК «Вагнер» сделает все, чтобы помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации, арестовать и заслуженно наказать Осечкина.