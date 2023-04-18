Попытка разрушить нас изнутри: Пригожин высказался о дискредитирующей деятельности Gulagu. net

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о том, как Gulagu. net ведет деятельность, направленную на дискредитацию «оркестра». Заявление предпринимателя публикует пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, проект плотно сотрудничает с западными спецслужбами, и это касается даже не создающихся Gulagu. net фальсификаций: они обладают архивом информации о заключенных, у которых есть «грехи» в зоновском понимании, случаи изнасилования или что-то подобное.
«При этом они работают с группой офицеров ФСИН продажных, и это еще одно расследование. Далее эти заключенные используются по разным задачам. То, что мы сейчас видели, это была задача фальсификации ЧВК "Вагнер". Уж слишком насолила западным спецслужбам ЧВК "Вагнер", что они решили разоблачить свои агентурные возможности», — отметил бизнесмен.
По его словам, заключенные из списка основателя Gulagu. net Владимира Осечкина✱ (физлицо, выполняющее функции иностранного агента в РФ) и его кураторов могут использоваться для взрывов в метро и других терактов. Это очень опасная ситуация, поэтому ЧВК «Вагнер» сделает все, чтобы помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации, арестовать и заслуженно наказать Осечкина.
«Это попытка разрушить нас изнутри, и мы будем искать, кто за этим стоит внутри государства в том числе», — подытожил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее рассказал о том, что с организацией связался участник скандального видео, опубликованного на сайте Gulagu. net. Этот человек решил предоставить необходимую информацию в целях разоблачения представителей организации и иностранных спецслужб.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами