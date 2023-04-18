«Великобритания готовит наступление». Хазин объяснил, почему нужно бежать из Европы

Таким образом, пока американские власти сосредоточены на борьбе с Китаем и взятии под контроль Юго-Восточной Азии, Россия может получить контроль не только над Украиной, но и над восточноевропейскими странами. Но, правда, существует риск, что Запад, чтобы Москве жизнь медом не казалась, может спровоцировать эскалацию на Кавказе и в Казахстане. И хотя Россия со временем справится и с этим, но на это потребуется год-полтора, предупреждает эксперт.