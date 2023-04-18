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«Великобритания готовит наступление». Хазин объяснил, почему нужно бежать из Европы

Европа и США
«Великобритания готовит наступление». Хазин объяснил, почему нужно бежать из Европы

Пока Соединенные Штаты сосредотачивают усилия на борьбе за влияние в Азии, они могут потерять Европу, так как Великобритания строит планы о том, как заменить проамериканские власти многих европейских государств на пробританские.

Такое мнение в эфире радио «Говорит Москва» высказал политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого Лондон уже сейчас готовит исламских боевиков, чтобы те по окончании священного для мусульман месяца Рамадан совершили атаку в Европе.

«У власти в Западной Европе находятся абсолютно проамериканские режимы. А вот Великобритании в данной ситуации очень бы хотелось, чтобы эти режимы ушли и пришли новые пробританские. По этой причине я не исключаю, что Великобритания готовит сразу по окончанию месяца Рамадан, который кончается солнечным затмением 20 апреля, наступление исламских боевиков», – заявил эксперт.

По его словам, Британия контролирует не всех исламских боевиков в Европе, но значительную их часть. И если атаки этих боевиков наложатся на профсоюзные протесты, которые набирают обороты в ряде государств, велика вероятность, что правящие режимы там «полетят».

«Великобритания готовит наступление». Хазин объяснил, почему нужно бежать из Европы
«США неминуемо должны уйти из Европы по очень простой причине. Ресурсов, чтобы держать Европу, прежде всего, давать ей денег, и на то, чтобы воевать с Китаем за Юго-Восточную Азию, в США на сегодня уже не хватит», – убежден Хазин.

Таким образом, пока американские власти сосредоточены на борьбе с Китаем и взятии под контроль Юго-Восточной Азии, Россия может получить контроль не только над Украиной, но и над восточноевропейскими странами. Но, правда, существует риск, что Запад, чтобы Москве жизнь медом не казалась, может спровоцировать эскалацию на Кавказе и в Казахстане. И хотя Россия со временем справится и с этим, но на это потребуется год-полтора, предупреждает эксперт.

«А за это время англичане успеют посадить в Западной и частично Восточной Европе свои режимы, которые, разумеется, будут править без всякой демократии. Я, кстати, всех предупредил, кто там живет, что улепетывать нужно будет быстро», – добавил Михаил Хазин в заключение.
«Великобритания готовит наступление». Хазин объяснил, почему нужно бежать из Европы

Напомним, ранее эксперт заявил, что украинский конфликт запустил в Европе процесс перераздела территорий. И уже несколько стран начали озвучивать претензии на отдельные районы соседних стран. Так Венгрия, например, за. А Польша хочет прибрать к рукам Западную Украину и даже часть Белоруссии.

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