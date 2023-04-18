«Великобритания готовит наступление». Хазин объяснил, почему нужно бежать из Европы

Пока Соединенные Штаты сосредотачивают усилия на борьбе за влияние в Азии, они могут потерять Европу, так как Великобритания строит планы о том, как заменить проамериканские власти многих европейских государств на пробританские.
Такое мнение в эфире радио «Говорит Москва» высказал политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого Лондон уже сейчас готовит исламских боевиков, чтобы те по окончании священного для мусульман месяца Рамадан совершили атаку в Европе.
«У власти в Западной Европе находятся абсолютно проамериканские режимы. А вот Великобритании в данной ситуации очень бы хотелось, чтобы эти режимы ушли и пришли новые пробританские. По этой причине я не исключаю, что Великобритания готовит сразу по окончанию месяца Рамадан, который кончается солнечным затмением 20 апреля, наступление исламских боевиков», – заявил эксперт.
По его словам, Британия контролирует не всех исламских боевиков в Европе, но значительную их часть. И если атаки этих боевиков наложатся на профсоюзные протесты, которые набирают обороты в ряде государств, велика вероятность, что правящие режимы там «полетят».
«США неминуемо должны уйти из Европы по очень простой причине. Ресурсов, чтобы держать Европу, прежде всего, давать ей денег, и на то, чтобы воевать с Китаем за Юго-Восточную Азию, в США на сегодня уже не хватит», – убежден Хазин.
Таким образом, пока американские власти сосредоточены на борьбе с Китаем и взятии под контроль Юго-Восточной Азии, Россия может получить контроль не только над Украиной, но и над восточноевропейскими странами. Но, правда, существует риск, что Запад, чтобы Москве жизнь медом не казалась, может спровоцировать эскалацию на Кавказе и в Казахстане. И хотя Россия со временем справится и с этим, но на это потребуется год-полтора, предупреждает эксперт.
«А за это время англичане успеют посадить в Западной и частично Восточной Европе свои режимы, которые, разумеется, будут править без всякой демократии. Я, кстати, всех предупредил, кто там живет, что улепетывать нужно будет быстро», – добавил Михаил Хазин в заключение.
Напомним, ранее эксперт заявил, что украинский конфликт запустил в Европе процесс перераздела территорий. И уже несколько стран начали озвучивать претензии на отдельные районы соседних стран. Так Венгрия, например, за. А Польша хочет прибрать к рукам Западную Украину и даже часть Белоруссии.