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Украинский посол Пристайко пожаловался на недостаточные поставки западного оружия ВСУ

Армия
Украинский посол Пристайко пожаловался на недостаточные поставки западного оружия ВСУ

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко назвал недостаточными поставки западного вооружения ВСУ, пишет Newsweek.

Отмечается, что украинский дипломат раскритиковал страны Запада за чрезмерное внимание к планируемому контрнаступлению ВСУ. Пристайко добавил, что Киев заставят сесть за стол переговоров или пойти на уступки, если наступательная операция будет провалена.

«Вся важность контрнаступления, все возложенные на него нами надежды – это очень опасно», — заявил он.

Ранее неоднократно сообщалось, что украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов, поэтому Киеву будет крайне сложно организовать контрнаступление.

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