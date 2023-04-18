Украинский посол Пристайко пожаловался на недостаточные поставки западного оружия ВСУ

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко назвал недостаточными поставки западного вооружения ВСУ, пишет Newsweek.
Отмечается, что украинский дипломат раскритиковал страны Запада за чрезмерное внимание к планируемому контрнаступлению ВСУ. Пристайко добавил, что Киев заставят сесть за стол переговоров или пойти на уступки, если наступательная операция будет провалена.
«Вся важность контрнаступления, все возложенные на него нами надежды – это очень опасно», — заявил он.
Ранее неоднократно сообщалось, что украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов, поэтому Киеву будет крайне сложно организовать контрнаступление.