WE: Байден к всеобщему удивлению не возложил ответственность за рост цен на Путина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден странно отреагировал на недавние неутешительные новости для Запада по нефти. Об этом сообщает автор Washington Examiner Кристофер Тремолье.
По его словам, глава Белого дома зачастую приписывает себе хорошие заслуги, а ответственность за негативные привык перекладывать на президента России Владимира Путина. Такая тенденция прослеживалась во время скачков цен на бензин в США.
Не так давно Россия совместно с партнерами по ОПЕК+ приняла решение сократить производство нефти, чем спровоцировала очередное подорожание топлива на Западе. Однако в Вашингтоне до сих пор не прокомментировали это событие, что стало большим шоком. Реакция Байдена на плохие новости по нефти удивила американцев, цитирует материал «ПолитРоссия».
«Поскольку цены на топливо продолжают расти, курс действий Байдена будет зависеть либо от полного игнорирования проблемы, либо от поиска нового виноватого в неудачах его администрации», — считает Тремолье.
Ранее американского лидера Джо Байдена уличили в очередной лжи о роли США на Украине. Подробнее информирует издание «360».