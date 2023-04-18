WE: Байден к всеобщему удивлению не возложил ответственность за рост цен на Путина

Не так давно Россия совместно с партнерами по ОПЕК+ приняла решение сократить производство нефти, чем спровоцировала очередное подорожание топлива на Западе. Однако в Вашингтоне до сих пор не прокомментировали это событие, что стало большим шоком. Реакция Байдена на плохие новости по нефти удивила американцев, цитирует материал «ПолитРоссия».