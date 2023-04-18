Улдаров обвинил в шантаже автора видео о «преступлениях» ЧВК «Вагнер»

Также он обратил внимание, что никто из участников видеороликов, которые Осечкин использует для шантажа, не может быть уверен, что его не обманут. Основателю ресурса нужно только запустить в Сеть выгодную ему информацию, на людей ему плевать, подытожил Улдаров.