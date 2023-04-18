Улдаров обвинил в шантаже автора видео о «преступлениях» ЧВК «Вагнер»

Бывший заключенный Азамат Улдаров, ставший участником скандального видеоролика о ЧВК «Вагнер», опубликованного на ресурсе Gulagu.net, рассказал журналистам Федерального агентства новостей о шантаже со стороны основателя проекта Владимира Осечкина✱ (признан иноагентом в России).
Мужчина признался, что говорил фейки о ЧВК «Вагнер» под диктовку, опасаясь, что Осечкин выложит в Сеть видеозапись, на которой в его отношении совершают насильственные действия сексуального характера.
«У них есть видеосъемка, где меня убивают, издеваются, насилуют меня. Я не хотел, чтобы это выложили в эфир, а у них эти кадры были. И меня этими кадрами шантажировали. Он мне прислал при моей жене два ролика», — вспоминает мужчина.
Оказалось, что Gulagu.net располагает большим архивом подобных видео, которые основатель проекта получает от коррумпированных сотрудников ФСИН. После этого Осечкин и его западные кураторы решают, кто из присутствующих на материалах будет записывать дискредитирующие ролики о ЧВК «Вагнер», а кого принудят заниматься террористической деятельностью.
«Я единственное, что хочу, чтобы война закончилась, и мое мнение, Пригожин — во такой мужик, по-честному скажу. И он нас держит в серьезе. И то, что там было сказано, было сказано под диктовку. Как мне сказали, нарисовали на листе. Под диктовку. Вот таким образом Осечкин пытается снимать свои расследования», — подчеркнул Азамат.
Также он обратил внимание, что никто из участников видеороликов, которые Осечкин использует для шантажа, не может быть уверен, что его не обманут. Основателю ресурса нужно только запустить в Сеть выгодную ему информацию, на людей ему плевать, подытожил Улдаров.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами