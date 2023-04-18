Одесский таксист назвал Путина великим и поставил на место пассажирку-украинку

Мужчина отметил, что Запад не даст ничего хорошего стране, так как местных жителей там не считают за людей. Он подчеркнул, что Украине следует идти на сближение с Россией. Возмущенная пассажирка опубликовала разговор с таксистом в Сети, но многие жители Одессы поддержали водителя.