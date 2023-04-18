Одесский таксист назвал Путина великим и поставил на место пассажирку-украинку

Видео с таксистом из Одессы, который в разговоре с пассажиркой назвал президента России Владимира Путина великим, распространилось в Сети. Мужчину поддержали многие пользователи.
Пассажирка включила видеозапись на своем смартфоне после того, как услышала русскую музыку в такси. Она намерено заговорила с водителем о положении дел на Украине.
Мужчина отметил, что Запад не даст ничего хорошего стране, так как местных жителей там не считают за людей. Он подчеркнул, что Украине следует идти на сближение с Россией. Возмущенная пассажирка опубликовала разговор с таксистом в Сети, но многие жители Одессы поддержали водителя.
В комментариях они согласились со словами мужчины. Однако отметили, что после ролика к нему могут нагрянуть сотрудники СБУ.