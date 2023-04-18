Экс-депутат Худяков заявил, что Пугачева продолжает ломать карьеры артистов даже за границей

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков обвинил покинувшую Россию певицу Аллу Пугачеву в разрушении судеб и карьер артистов даже после отъезда за границу. По словам политика, основанием для такого заявления послужил скандал вокруг поэтессы Натальи Касимцевой.
Она выступила автором провокационной песни «Алла будет петь», после выхода которой начались нападки в ее адрес. Касимцевой пришлось объяснять, что текст был написан задолго до ситуации с артисткой.
Худяков подчеркнул, что сама поэтесса не разделяет антироссийскую позицию Пугачевой и напомнил, что патриотическую песню «Родина-мать», которую исполнил Григорий Лепс, написала именно она.
«Пугачева же у нас решала, какого автора ей продвигать, а какого автора, да и исполнителя, – задвигать. Причем, известны случаи, когда она просто уничтожала карьеры», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что Кристина Орбакайте выпустила музыкальный клип к композиции «Алла будет петь» в честь дня рождения Пугачевой, который прошел 15 апреля.