Песков: Кремль не располагает информацией о плане Макрона по Украине

Кремлю пока неизвестны подробности мирного плана французского президента Эммануэля Макрона по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
В агентстве Bloomberg появилась статья, что план Макрона предполагает старт переговоров России и Украины уже этим летом. Он также предусматривает долгосрочные гарантии безопасности для киевского режима.
Ранее во время поездки Эммануэля Макрона в Пекин китайский лидер Си Цзиньпин призвал французского президента составить свой план урегулирования конфликта.