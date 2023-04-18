«Исторический разгром». Будущее консерваторов под угрозой из-за скандала вокруг Сунака

Не успел Риши Сунак проработать на посту премьер-министра Великобритании и полугода, как уже оказался в центре коррупционного скандала: накануне стало известно, что в отношении главы кабмина проводится расследование из-за возможного нарушения правил декларирования. Об этом говорится на сайте парламентского комиссара по стандартам Дэниела Гринберга.
Тень подозрения пала на Сунака из-за его попытки скрыть инвестиции супруги Акшаты Мурти, которая имеет долю в одном из шести крупнейших британских агентств по уходу за детьми. Такое нарушение подпадает под шестой параграф Кодекса поведения: согласно этому пункту, члены Палаты общин обязаны сообщить о какой-либо заинтересованности в любом деле, не относящемся к политике.
Эксперты полагают, что очередное разбирательство вокруг лидера тори может подорвать и без того слабые позиции консерваторов: их рейтинги продолжают неизменно снижаться на фоне инфляции, рецессии и нескончаемого потока мигрантов. Судя по всему, на парламентских выборах 2024 года партию ждет «разгром исторического масштаба».
«Консервативная аморальность»
Расследование в отношении Сунака из-за возможного конфликта интересов началось 13 апреля — по сведениям британской газеты The Guardian, оно напрямую связано с долей жены премьера в агентстве по уходу за детьми Koru Kids. Мурти официально стала акционером компании с 6 марта, однако этот факт не был отражен в декларации главы кабмина.
Совпадение ли, но в том же месяце власти анонсировали внесение поправок в бюджет, предполагавших господдержку такого рода организаций. В частности, меры предусматривали премию в размере 600 фунтов стерлингов для граждан, регистрирующихся в качестве нянек. А те, кто подавал заявления через агентства, могли рассчитывать на вознаграждение в двойном объеме — 1200 фунтов стерлингов.
Это вызвало возмущение со стороны оппозиционных депутатов. Некоторые посчитали, что мотивом для принятия подобного законопроекта послужили вовсе не искренние порывы премьера, а, скорее, активы его супруги. Так, член парламента от лейбористов Кэтрин Маккиннелл обратила внимание, что от нововведений выиграют, прежде всего, такие агентства, как Koru Kids.
Выступая в комитете Палаты общин по связям с общественностью, политик поинтересовалась, не хочет ли Сунак сделать заявление в связи с последними событиями. Однако британский премьер ответил отказом, заверив, что еще 28 марта указал в декларации о доходах все данные о себе.
Как пишет The Sun, об инвестициях Акшаты Мурти в Koru Kids глава кабмина сообщил в письме председателю комитета по связям с общественностью сэру Бернарду Дженкину. Со слов Сунака, соответствующая запись должна появиться в списке интересов министров в ближайшее время.
При этом журналисты BBC News напомнили, что данный перечень не обновлялся почти год: последний раз его составлял член Палаты лордов Кристофер Гейдт, который ушел в отставку с поста советника экс-премьера Бориса Джонсона. Преемника на эту должность Сунак не назначал вплоть до декабря 2022-го.
«Неспособность [Сунака] обновить правила или опубликовать реестр интересов министров оставила черную дыру в прозрачности, которая позволяет премьер-министру и тем, кого он назначил, уклоняться от надлежащего контроля за их делами», — посетовала замруководителя Лейбористской партии Анджела Рейнер.
По мнению Рейнер, если Риши Сунаку действительно «нечего скрывать», то он должен взять на себя обязательство опубликовать реестр до следующих парламентских выборов, чтобы общественность могла убедиться в его честности.
«После нескольких месяцев консервативной аморальности и скандалов общественность просто хочет, чтобы правительство сосредоточилось на стране, а не на спасении собственной шкуры», — был категоричен главный «ястреб» Либеральных демократов Венди Чемберлен.
«Разгром исторического масштаба»
В газете The Guardian допустили, что теоретически премьер Сунак может быть наказан не столько за то, что не упомянул о наличии определенных интересов в деле Koru Kids, сколько за попытку заверить общественность в их полном отсутствии. В таком случае, по оценке авторов статьи, дело примет «более серьезный оборот».
Если комиссар по стандартам, который занимается расследованием в отношении главы камбина, посчитает, что Сунак нарушил Кодекс поведения, то он передаст материалы дела на рассмотрение в профильный комитет. Заседающие в органе депутаты могут принять решение о любых санкциях вплоть до исключения из Палаты общин (Сунак с мая 2015 года входит в нижнюю палату от избирательного округа Ричмонд Йоркс).
Впрочем, как уточнили в BBC, большинство из таких расследований, как правило, заканчиваются «незначительным отчитыванием» со стороны комиссара. Однако политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание, что здесь ситуация несколько иная, поскольку коррупционные скандалы преследуют консерваторов «уже много лет».
Так, к примеру, Борис Джонсон в свое время упрашивал партийных спонсоров оплачивать ему все проживание в резиденции на Даунинг-стрит, начиная ремонтом и заканчивая покупкой еды. А в феврале этого года выяснилось, что бывший премьер получил кредит в размере 800 тысяч фунтов, взамен порекомендовав Ричарда Шарпа на должность председателя вещательной корпорации BBC.
«Сейчас же Борис плотно сел на украинские бюджеты — заработав за прошлый год миллионы фунтов и став самым высокооплачиваемым депутатом Палаты общин. Это тоже рано или поздно приведет к скандалам и расследованиям — когда начнутся всевозможные аудиты того, куда шли вертолетные деньги на украинском направлении», — рассуждает Дудаков.
Что до Риши Сунака, то на развитие сферы ухода за детьми он в общей сложности выделил четыре миллиарда фунтов стерлингов — и агентство его супруги станет одним из главных бенефициаров этой схемы. Несмотря на то, что общее состояние «четы Сунаков» и без того достигает почти миллиарда фунтов, они не оставляют попыток заработать еще, используя при этом бюджетные средства, указал Дудаков.
Чтобы понять масштабы проблемы, достаточно обратиться к статистике. В мае 2022-го Мурти и Сунак заняли 222-е место в списке самых богатых людей Великобритании — их общий капитал оценивался на уровне 730 миллионов фунтов. При этом состояние одной лишь жены премьера в апреле того же года почти в два раза превысило состояние уже почившей королевы Елизаветы II — 690 миллионов фунтов против 365 миллионов.
По мнению Дудакова, коррупционные скандалы вокруг Джонсона и Сунака не сулят Консервативной партии «ничего хорошего». Рейтинги политсилы снижаются до «аховых» значений, в то время как инфляционный и миграционный кризисы в Великобритании остаются неразрешенными.
«Консерваторы решили отдалить сроки проведения выборов до упора — конца 2024 года — в надежде, что ситуация слегка выправится. Однако пока все идет к тому, что их будет ждать разгром исторического масштаба на следующих выборах», — резюмировал эксперт.
Ранее «ПС» писала о скандальном турне президента США Джозефа Байдена в Северную Ирландию и Республику Ирландия, в ходе которого его заподозрили в ненависти к Великобритании. Глава Белого дома в достаточно грубой форме оттолкнул Сунака, чтобы поприветствовать представителя короля в графстве Антрим Дэвида Маккоркелла.