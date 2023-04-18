«Исторический разгром». Будущее консерваторов под угрозой из-за скандала вокруг Сунака

Что до Риши Сунака, то на развитие сферы ухода за детьми он в общей сложности выделил четыре миллиарда фунтов стерлингов — и агентство его супруги станет одним из главных бенефициаров этой схемы. Несмотря на то, что общее состояние «четы Сунаков» и без того достигает почти миллиарда фунтов, они не оставляют попыток заработать еще, используя при этом бюджетные средства, указал Дудаков.