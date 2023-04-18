Набиуллина подтвердила продолжение попыток вернуть замороженные активы ЦБ

Центробанк продолжает работать над тем, чтобы вернуть замороженные российские резервы. На это указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, уже имеется переговорная позиция по вопросу повторного обретения контроля над принадлежавшими РФ долларами и евро.
Эксперт напомнила, что позиция формируется вокруг ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Эта мера может быть отменена в обмен на разморозку активов.
Банк России перешел на формирование резервов, которые не могли бы быть использованы для санкционного давления на страну. Набиуллина отметила, что у РФ есть подушка безопасности в неподконтрольных санкциям активах.