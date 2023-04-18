Набиуллина подтвердила продолжение попыток вернуть замороженные активы ЦБ

Центробанк продолжает работать над тем, чтобы вернуть замороженные российские резервы. На это указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, уже имеется переговорная позиция по вопросу повторного обретения контроля над принадлежавшими РФ долларами и евро.