Украинцы не будут сниматься с отбора Евро-2024 из-за участия белорусов

Сборная Украины по футболу не снимется с отбора Евро-2024 из-за участия команды Белоруссии. Об этом сообщил замминистра молодежи и спорта страны Матвей Бедный.
Бедный подчеркнул, чт сборная Украины не планирует сниматься с отбора на Евро-2024. Он объяснил данное решение.
«Что касается сборной Украины по футболу, то участие Белоруссии — это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета участия в отборочном турнире», — заявил он украинским СМИ.
Ранее власти Украины запретили своим атлетам принимать участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами. Решение Киева возмутило спортсменов. Минспорта Украины вскоре назвало свой запрет плохим решением.