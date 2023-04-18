Bloomberg: G7 уступает лидерство БРИКС по размеру вклада в мировую экономику

К 2028 году доля экономик стран БРИКС может составить 35% всего мирового роста. При этом с 2020 года организация обгоняет по данному показателю G7, передает Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).
В 2020 году вклад Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и «Большой семерки» был на одном уровне, но затем западные экономики начали терять позиции. В 2023 году показатели могут составить 32,1% и 29,9% в пользу БРИКС. Согласно статистике МВФ, в 2028 году вклад БРИКС может достигнуть 33,6%, а G7 — 27,8%.
Наиболее активной экономикой в странах БРИКС является китайская, и в ближайшие годы ее доля в росте мирового ВВП составит более 22,5% от общего мирового. Второе место занимает Индия (12,9%).