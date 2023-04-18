Bloomberg: G7 уступает лидерство БРИКС по размеру вклада в мировую экономику

В 2020 году вклад Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и «Большой семерки» был на одном уровне, но затем западные экономики начали терять позиции. В 2023 году показатели могут составить 32,1% и 29,9% в пользу БРИКС. Согласно статистике МВФ, в 2028 году вклад БРИКС может достигнуть 33,6%, а G7 — 27,8%.