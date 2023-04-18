Медведев разоблачил «бесконечное лицемерие» G7 после выпада в сторону России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на требование G7, чтобы Россия подтвердила недопустимость ядерной войны. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Политик заметил, что «Большая семерка» позволила себе такое заявление на фоне слов госсекретаря США Энтони Блинкена, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали «беспрецедентными по разрушениям и страданиям». Подобное высказывание американский чиновник сделал во время визита в Японию, но при этом не стал упоминать виновников трагедии — Соединенные Штаты.
«Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим», — возмутился Медведев.
Стоит отметить, что в городе Каруидзава префектуры Нагано с 16 по 18 апреля состоялась встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки».