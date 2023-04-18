The American Conservative: США планируют взяться за Венгрию после Украины

Соединенные Штаты намерены взяться за Венгрию после Украины. К такому выводу пришел автор издания The American Conservative Сохраб Ахмари.
По его словам, Будапешт имеет независимую позицию, которая близка к России. США уже используют всевозможные рычаги давления, чтобы подавить венгерские власти и заставить их подчиниться своей воле, пояснил обозреватель.
«Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации; что, возможно, Европе не стоит разжигать потенциальную ядерную конфронтацию с Россией; что конфликт, подобный украинскому, лучше всего рассматривать через реалистичную геополитическую призму», — отметил Ахмари.
По словам журналиста, США опасаются отклонения союзников от намеченного курса. Более того, это является недопустимым вариантом на фоне формирующейся антиамериканской плеяды держав от КНР до Бразилии.