Шойгу заявил о необходимости оказывать взаимную поддержку РФ и КНР в военных вопросах

Москва и Пекин должны оказывать друг другу всестороннюю поддержку в вопросах военного сотрудничества. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В ходе переговоров с китайским коллегой генерал-полковником Ли Шанфу, которые сейчас проходят в Москве, глава российского военного ведомства поздравил его с назначением на должность министра обороны КНР.
Шойгу выразил надежду, что большой опыт взаимодействия с Российской Федерацией самым положительным образом скажется не только на вооруженных силах КНР, но и на расширении военного сотрудничества между странами.
Также глава Минобороны РФ отметил, что российская сторона высоко оценила, что первой страной для поездки в качестве главы китайского минобороны Ли Шанфу выбрал Россию.