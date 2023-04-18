«Поможет нам распутать преступление»: Пригожин рассказал о звонке участника «разоблачения» от Осечкина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что один из участников скандального ролика Gulagu. net позвонил в call-центр «оркестра». Мужчина заявил, что хочет покончить с собой, однако его убедили не совершать этот поступок и предложили рассказать всю правду журналистам.
Накануне основатель Gulagu. net Владимир Осечкин✱ (признан иноагентом в РФ) опубликовал видео, на котором неизвестные лица рассказывали о якобы имевших место «расстрелах несовершеннолетних» со стороны «музыкантов».
«Сегодня утром нам позвонил человек в call-центр ЧВК "Вагнер", один из тех, кто был на этом видео, и сказал о том, что он стоит на крыше 10-этажного дома, хочет покончить с собой. Его убедили в том, что от этого проку будет мало, скажут о том, что это сделали с ним из мести ЧВК "Вагнер", и поэтому будет лучше, если он поговорит с нашими журналистами и поможет нам распутать то преступление, которое совершило Gulagu. net. На Федеральном агентстве новостей вы можете посмотреть это видео, далее они будут держать вас в курсе по ходу расследования», — заявил Пригожин.
Также предприниматель сообщил, что глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев написал заявление на возбуждение уголовного дела по факту видеозаписи с ресурса Gulagu. net, дискредитирующей ЧВК «Вагнер».
«Через какое-то время я сделаю еще одно заявление о том, как это произошло и почему, что нам сейчас известно», — добавил Пригожин.
Заявление на возбуждение уголовного дела против человека, позвонившего в call-центр ЧВК «Вагнер», будет отозвано, поскольку он оказывает активное сотрудничество в разоблачении Gulagu. net и зарубежных спецслужб, подытожил Пригожин.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами