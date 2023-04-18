«Поможет нам распутать преступление»: Пригожин рассказал о звонке участника «разоблачения» от Осечкина

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что один из участников скандального ролика Gulagu. net позвонил в call-центр «оркестра». Мужчина заявил, что хочет покончить с собой, однако его убедили не совершать этот поступок и предложили рассказать всю правду журналистам.