В Екатеринбурге рецидивист пять часов насиловал 22-летнюю девушку в каршеринговом авто

Ранее судимого жителя Полевского задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней екатеринбурженки в каршеринговом авто. По информации E1, девушка пыталась уехать с Шувакиша на Сортировку, а злоумышленник предложил подвезти.
В какой-то момент водитель остановился в безлюдном месте, раздел пассажирку, связал ее лосинами и на протяжении пяти часов подвергал насильственным действиям сексуального характера, прерываясь на употребление наркотиков.
После этого он довез жертву до дома, она сразу же обратилась в полицию. Нападавшего оперативно задержали — он заявлял, что гражданка якобы занималась с ним сексом «добровольно».
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела, однако суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, что вызвало недовольство среди граждан. Отмечается, что ранее насильник был судим за убийство.