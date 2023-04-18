Сотрудники прокуратуры проверили пешеходные переходы у владимирских школ и детсадов

Как пишет издание «Владимирские ведомости», оказалось, что в Муроме у шести школ и одного лицея отсутствует разметка пешеходного перехода. В Собинке работники надзорного ведомства запротоколировали, что дорожная разметка пешеходных переходов по улице Димитрова возле МБУ ДО «ЦДО» и по улице Ленина рядом с детсадом №4 затерта и почти неразличима. На переходе у МБУ ДО «ЦДО» нет дорожного знака «Дети».