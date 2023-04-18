Сотрудники прокуратуры проверили пешеходные переходы у владимирских школ и детсадов

Проверку выполнения законодательных норм о безопасности дорожного движения детей провела прокуратура во Владимирской области. В результате был выявлен целый ряд нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», оказалось, что в Муроме у шести школ и одного лицея отсутствует разметка пешеходного перехода. В Собинке работники надзорного ведомства запротоколировали, что дорожная разметка пешеходных переходов по улице Димитрова возле МБУ ДО «ЦДО» и по улице Ленина рядом с детсадом №4 затерта и почти неразличима. На переходе у МБУ ДО «ЦДО» нет дорожного знака «Дети».
Такие же проблемы с разметкой в Камешковском районе у СРЦН в поселке М. Горького, у четырех учебных заведений в райцентре Камешково. В Гороховце частично стерта «зебра» на автодорогах у двух школ и детсадов. В Меленках, кроме аналогичных нарушений, прокуроры отметили необходимость установки ограждений возле детсада и трех школ, рассказали в облпрокуратуре.