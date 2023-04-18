Пластический хирург Вдовин поставил Пугачевой страшный диагноз

Пластический хирург Александр Вдовин поставил вокалистке Алле Пугачевой страшный диагноз. Поводом для беспокойства ее фанатов стало новое фото артистки в социальных сетях.
Пользователи Сети, ознакомившиеся с фотографией Пугачевой, не узнали кумира. Они задались вопросом, связаны ли перемены во внешности певицы с пластическими операциями.
«Но за границей техники, видимо, применяются не так интенсивно. Поэтому Алла выглядит неидеально. У Пугачевой сейчас наблюдается птозирование нижней трети лица», — ответил Вдовин, общаясь с журналистами «MK».
Напомним, Примадонна со скандалом покинула Россию в сентябре 2022 года. Таким образом она поддержала супруга, шоумена Максима Галкина✱✱ (признан иностранным агентом в РФ).
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