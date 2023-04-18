Украинская теннисистка Киченок отказалась от рукопожатия с россиянками после матча

Теннисистка из Украины Людмила Киченок проигнорировала рукопожатие с россиянками после матча. Игра в Штутгарте завершилась поражением украинской спортсменки.
Киченок выступала в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко против россиянок Анастасии Потаповой и Вероники Кудерметовой. Итоги встречи оказались в пользу представительниц России.
После матча Кудерметова и Потапова подошли к сетке, чтобы обменяться традиционными рукопожатиями с соперницами. Остапенко пожала руку россиянкам, а Киченок проигнорировала приветствие и сразу отправилась к судье.
Напомним, что россияне и белорусы участвуют в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) под нейтральным флагом.