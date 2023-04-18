Глава ЕЦБ спрогнозировала рост мировой инфляции на фоне противостояния США и Китая

Противостояние США и Китая может привести к росту инфляции в Европейском союзе. Показатель может увеличиться на 5% в краткосрочной перспективе, заявила глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
По ее словам, государства ЕС сильно зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая, а Соединенные Штаты — от поставок минералов китайского производства. При решении китайских властей о начале экономической войны Запад может понести серьезные убытки.
Лагард также добавила, что ряд государств могут сократить свою зависимость от доллара и евро. Развивающиеся страны больше торгуют с КНР, поэтому им свойственно наращивать запасы юаней как резервной валюты для международных расчетов, добавила глава ЕЦБ.