Блинкен поделился подробностями состояния арестованного в России журналиста WSJ Гершковича

Американский госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что арестованный в РФ журналист Wall Street Jornal Эван Гершкович хорошо себя чувствует. Соответствующее заявление он сделал после визита к нему посла США в Москве Линн Трейси.
Он отметил, что представителю Вашингтона позволили посетить задержанного в тюрьме. Трейси подтвердила приподнятое эмоциональное и стабильное физическое состояние журналиста, несмотря на все условия.
«Мы продолжаем призывать к его немедленному освобождению из этого несправедливого заключения», — сказал Блинкен во время выступления на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7.
Ранее Блинкен возложил ответственность за отношения с США на Китай. Подробности передает издание «360».