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Bloomberg: Макрон собирается предложить Китаю мирный план по Украине

Украина
Bloomberg: Макрон собирается предложить Китаю мирный план по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается предложить Китаю мирный план по Украине. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, проект Макрона может дать толчок переговорам России и Украины. Этот план подразумевает, что диалог Москвы и Киева должен начаться летом. Он также рассматривает долгосрочные гарантии безопасности для украинской стороны.

Ранее во время поездки Эммануэля Макрона в Пекин китайский лидер Си Цзиньпин призвал французского президента составить свой план урегулирования конфликта.

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