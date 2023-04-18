Разведка Нидерландов упомянула Россию при анализе главных угроз безопасности страны

В докладе сказано, якобы Москва шпионит за голландской инфраструктурой в Северном море. Конечной целью тайной слежки является организация «саботажа», считают в Амстердаме. Китай тем временем готовится к «подрыву» деятельности высокотехнологичных компаний Нидерландов, добавили в ведомстве.