Разведка Нидерландов упомянула Россию при анализе главных угроз безопасности страны

Россия и Китай представляют для Нидерландов наибольшую опасность. К такому выводу после анализа главных угроз пришла служба общей разведки европейского государства.
В докладе сказано, якобы Москва шпионит за голландской инфраструктурой в Северном море. Конечной целью тайной слежки является организация «саботажа», считают в Амстердаме. Китай тем временем готовится к «подрыву» деятельности высокотехнологичных компаний Нидерландов, добавили в ведомстве.
Между тем посол России в Гааге Александр Шульгин сообщил о готовности РФ пойти навстречу голландским властям для возобновления нормальных отношений. Слова дипломата приводит телеканал «360».