Безумные цены и тесный аэропорт: россияне назвали главные недостатки отдыха в Сочи

Тесный аэропорт и высокие цены стали главными недостатками отдыха в Сочи. Об этом заявили авторы блога «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». Они рассказали, чем недовольны путешественники больше всего.
По мнению российских туристов, аэропорт Сочи часто перегружен. Несмотря на большое количество пассажиров, скамеек в воздушной гавани города-курорта установлено недостаточно, что вызывает недовольство у путешественников.
Вторым недостатком отдыха в Сочи стали «безумные цены». Путешественники отмечают, что цены на туры значительно завышены. В то же время тур в турецкую Анталью с отдыхом в хорошем отеле обойдется туристам примерно в 30 тысяч рублей.
Наконец, третий недостаток — это ненадежные арендодатели. По словам туристов, владельцы частных домов в любой момент могут сорвать договоренность и оставить отдыхающих без крыши над головой.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее рассказал, какие направления пользуются особой популярностью среди россиян в майские праздники. Чаще всего туристы бронируют билеты в Москву и Карелию, передает телеканал «360».