Безумные цены и тесный аэропорт: россияне назвали главные недостатки отдыха в Сочи

Вторым недостатком отдыха в Сочи стали «безумные цены». Путешественники отмечают, что цены на туры значительно завышены. В то же время тур в турецкую Анталью с отдыхом в хорошем отеле обойдется туристам примерно в 30 тысяч рублей.