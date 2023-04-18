«Реальный противник». Коротченко рассказал, как Польша превратилась в антироссийский таран

Официальная Варшава своей политикой последнего времени превратила Польшу в санитарный антироссийский кордон Европы, хотя еще не так давно российско-польские отношения были совсем другими.
Об этом в эфире канала «Белта» рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Я в Польше был очень много раз – наверное, больше 20. И прекрасно помню, как менялось отношение официальной Варшавы к России. Если посмотреть на ситуацию конца девяностых–начала двухтысячных, то отношения были вполне добрососедские. Возможно, это была польская конъюнктура, но во времена [президента Польши в 1995-2005 годах Александра] Квасьневского отношения у России и Польши были просто превосходные», – напомнил эксперт.
Но со временем, по мере того как сменяли друг друга польские политические элиты, вместо разумных представителей польского истеблишмента к власти пришло новое поколение политиков, которое оказалось полностью русофобским. И это немедленно отразилось на политике официальной Варшавы.
В итоге современная Польша является реальным военным противником РФ, то есть она стала тем же, чем была в 1920-1930 годы.
«Это антироссийский таран, государство, которое является своеобразной санитарной зоной. Это антироссийский санитарный кордон», – объяснил Коротченко.
В современной Польше активно возрождаются худшие панские практики, добавил эксперт. В частности, у страны вновь разыгрался колоссальный аппетит на отнятие территорий у соседних стран.
В свое время Польша приняла самое активное участие в Мюнхенском сговоре, благодаря чему она смогла оторвать для себя кусок Чехословакии, вспомнил Коротченко.
«И сегодня российская Служба внешней разведки дала совершенно четкие аналитические выкладки. Согласно им, Польша хочет проглотить те территории, которые она раньше имела, а затем, в ходе известных событий конца тридцатых – начала сороковых годов прошлого века, потеряла. Точно такие же территориальные аппетиты есть у Польши и к Беларуси», – подчеркнул эксперт.
И в силу этих причин Россия отчетливо понимает, что именно Польше отведена большая и важная роль в реализации направленной против России политики Запада, заключил Коротченко.