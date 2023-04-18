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«Реальный противник». Коротченко рассказал, как Польша превратилась в антироссийский таран

Европа и США
«Реальный противник». Коротченко рассказал, как Польша превратилась в антироссийский таран

Официальная Варшава своей политикой последнего времени превратила Польшу в санитарный антироссийский кордон Европы, хотя еще не так давно российско-польские отношения были совсем другими.

Об этом в эфире канала «Белта» рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Я в Польше был очень много раз – наверное, больше 20. И прекрасно помню, как менялось отношение официальной Варшавы к России. Если посмотреть на ситуацию конца девяностых–начала двухтысячных, то отношения были вполне добрососедские. Возможно, это была польская конъюнктура, но во времена [президента Польши в 1995-2005 годах Александра] Квасьневского отношения у России и Польши были просто превосходные», – напомнил эксперт.

Но со временем, по мере того как сменяли друг друга польские политические элиты, вместо разумных представителей польского истеблишмента к власти пришло новое поколение политиков, которое оказалось полностью русофобским. И это немедленно отразилось на политике официальной Варшавы.

«Реальный противник». Коротченко рассказал, как Польша превратилась в антироссийский таран

В итоге современная Польша является реальным военным противником РФ, то есть она стала тем же, чем была в 1920-1930 годы.

«Это антироссийский таран, государство, которое является своеобразной санитарной зоной. Это антироссийский санитарный кордон», – объяснил Коротченко.

В современной Польше активно возрождаются худшие панские практики, добавил эксперт. В частности, у страны вновь разыгрался колоссальный аппетит на отнятие территорий у соседних стран.

В свое время Польша приняла самое активное участие в Мюнхенском сговоре, благодаря чему она смогла оторвать для себя кусок Чехословакии, вспомнил Коротченко.

«Реальный противник». Коротченко рассказал, как Польша превратилась в антироссийский таран
«И сегодня российская Служба внешней разведки дала совершенно четкие аналитические выкладки. Согласно им, Польша хочет проглотить те территории, которые она раньше имела, а затем, в ходе известных событий конца тридцатых – начала сороковых годов прошлого века, потеряла. Точно такие же территориальные аппетиты есть у Польши и к Беларуси», – подчеркнул эксперт.

И в силу этих причин Россия отчетливо понимает, что именно Польше отведена большая и важная роль в реализации направленной против России политики Запада, заключил Коротченко.

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