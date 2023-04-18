Ясновидящий из Польши оценил вероятность экономической катастрофы в ближайшие месяцы

Крах мировой экономики может произойти в течение ближайших трех месяцев, передает Radio Zet заявление польского ясновидящего Кшиштофа Яцковского.
По его словам, разрушение мировой экономики неизбежно, и даже самые малые колебания в финансовой сфере могут привести к негативным последствиям. Единственное, что может сейчас сделать человечество — это «держать ухо востро».
Все начнет «сыпаться» с апреля по июнь, считает ясновидящий. Сначала произойдет малый кризис, и аналитики будут выражать «легкий оптимизм», но затем ситуация обострится, и кризис станет куда более серьезным. В этот период Китай создаст платежную систему, которая нанесет сильны удар по США и Европе, подытожил Яцковский.