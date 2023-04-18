Ясновидящий из Польши оценил вероятность экономической катастрофы в ближайшие месяцы

Все начнет «сыпаться» с апреля по июнь, считает ясновидящий. Сначала произойдет малый кризис, и аналитики будут выражать «легкий оптимизм», но затем ситуация обострится, и кризис станет куда более серьезным. В этот период Китай создаст платежную систему, которая нанесет сильны удар по США и Европе, подытожил Яцковский.