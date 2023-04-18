РИА Новости: США оказались перед лицом новой грандиозной внешнеполитической стратегии

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в публикации The Wall Street Journal предложил Вашингтону новый план по внешней политике. Журналист Петр Акопов дал оценку этой «грандиозной стратегии».
Обозреватель в статье для РИА Новости прокомментировал «великий план США по противодействию России и Китаю». Болтон уточнил, что нужно сделать НАТО всемирной организацией, а после «победы Украины» стремиться разделить Москву и Пекин. Якобы это главные задачи для будущего президента США.
Однако Болтон не хочет видить на посту главы Белого дома ни действующего лидера Джо Байдена, ни бывшего руководителя — Дональда Трампа.
«План грандиозный — в своем безумии. Потому что рассматривает Россию только как субъект чужой воли и внешних стратегий, отказывая ей в наличии собственной стратегии и субъектности», — констатировал Акопов.
Автор уверен, что РФ не может проиграть Западу на Украине. Страна не может распасться, стать частью Китая или отказываться от выгодного ей курса. Россия не доверяет и не будет делать этого в отношении Запада, заключил обозреватель.