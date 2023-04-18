Врачи из Великобритании предупредили об опасных последствиях применения гель-лака для ногтей

Медицинские специалисты отмечают, что в состав гель-лаков входят химические вещества, которые способны вызывать зуд и сыпь на коже. Кроме того, в некоторых случаях применение таких лаков приводит к отслоению ногтевой пластины, проблемам с дыханием и анафилактическому шоку, передает издание New York Post. Врачи рекомендуют отказаться от таких видов маникюра, чтобы избежать потенциально опасной реакции.