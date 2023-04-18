Foreign Affairs: разрыв между Западом и остальным миром продолжает расти

Запад продолжает отталкивать от себя союзников, действуя вопреки всеобщим интересам. Таким мнением делится бывший министр иностранных дел Дэвид Милибэнд в статье для Foreign Affairs.
По его словам, все заявления западных политиков о «важности» конфликта вызывают у остальных стран мира откровенное презрение и скептицизм. Мировая общественность глубоко разочаровалась в Западе, который действует по воле собственного лицемерия, а не принципа, отметил автор.
«Согласно данным команды аналитиков международной кризисной группы, большая часть неевропейских стран, поддержавших осуждение России, не последовали санкциям», — сказано в статье.
Ранее стало известно, что западные страны просчитались, понадеявшись на устоявшийся миф о схожести российской и итальянской экономик. Об этом пишет «360».