«Непредсказуемый ход». Внезапная поездка Путина в ЛНР и Херсонщину удивила Запад

В ходе совещания в штабе «Днепр» Путин попросил его «высказать свои соображения», напомнив, что прежде по поручению начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу генерал довольно долго был на передовой и сделал «очень обстоятельный» доклад. Более того, во время вручения иконы президент отметил, что Теплинский может взять святыню с собой в войска.