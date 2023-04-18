«Непредсказуемый ход». Внезапная поездка Путина в ЛНР и Херсонщину удивила Запад

Президент России Владимир Путин продолжил череду неожиданных для западных спецслужб поездок в Донбасс. Накануне он посетил управление группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР) — это стало вторым визитом лидера в регион после начала СВО.
Буквально месяц назад, 19 марта, «Политика Сегодня» рассказывала, как глава государства прокатился по Мариуполю за рулем автомобиля без охраны. Тогда за рубежом сочли такой шаг довольно «дерзким» поступком.
О второй поездке российского лидера в зону спецоперации стало известно утром 18 апреля. Как позже уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин посетил штаб «Днепр» на Херсонском направлении накануне. Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно, — указал Путин. — Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией».
Военные также получили в честь Пасхи подарок от президента — копию иконы «Спас нерукотворный», которая, со слов главы государства, «принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи». Позже политолог Андрей Медведев предположил, что Путин говорил про графа Дмитрия Милютина.
После посещения штаба «Днепр» Путин отправился в штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР, где принял доклад генерал-полковника Александра Лапина об обстановке в Херсоне.
Снова обманул разведку НАТО
Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал поездку Путина в новые субъекты РФ «отличной новостью». Между тем в Кремле подчеркнули, что посещение Херсонской области и ЛНР, а также совещания в штабах «Днепр» и «Восток» заранее не готовились.
И все же поездка стала еще одним подтверждением несостоятельности западных спецслужб: разведки США, НАТО и Украины полностью «прохлопали визит», причем, как заметил военный блогер Сергей Колясников, именно на тех ключевых направлениях, где ВСУ планируют наступление.
«Последние дни эксперты гадали, какой неожиданный шаг обязательно сделает Путин. Сегодня любопытство немецких военных было удовлетворено (частично) и это вновь был совершенно непредсказуемый ход Владимира Путина», — отметил главный редактор немецкого журнала World Economy, публицист Александр Сосновский.
Кроме того, политологи обратили внимание на скрытые смыслы прибытия Владимира Путина практически на линию фронта. Так, блогер Колясников предположил, что поездка может знаменовать собой «возвращение» Теплинского, которого ранее якобы отправили в отставку.
В ходе совещания в штабе «Днепр» Путин попросил его «высказать свои соображения», напомнив, что прежде по поручению начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу генерал довольно долго был на передовой и сделал «очень обстоятельный» доклад. Более того, во время вручения иконы президент отметил, что Теплинский может взять святыню с собой в войска.
«Отличная новость. Во-первых, прямо подтверждает возвращение Теплинского. Во-вторых, теперь Верховный [главнокомандующий] лично контролирует организацию обороны, сделав выводы из бравурных докладов по итогам уже второго "наступления" Герасимова обр. зимы-весны 2023», — написал Колясников, рассуждая о прежних перестановках в командовании группировок войск.
Тем временем зарубежные СМИ, в частности телеканал NBC News, опираясь на статьи российских изданий и пресс-службу Кремля, усомнились в достоверности опубликованных кадров. Журналисты посетовали, что не могут проверить подлинность видеозаписи собственными силами. Впрочем, это не помешало обозревателям порассуждать, с чем же связано прибытие президента в Херсонскую область и ЛНР.
Так, телеканал Al Jazeera и агентство Reuters со ссылкой на ранее обнародованные данные британской военной разведки сообщают, что Теплинскому была отведена «важная роль» в СВО, намекая на связь с визитом российского лидера. Новостное агентство Associated Press считает, что Путин решил «сплотить свои войска» на фоне возможной подготовки Киевом контрнаступления. Журнал Newsweek выдвинул аналогичную версию.
Сигнал Западу
Впрочем, российские политологи не увидели ничего неожиданного в недавней поездке Владимира Путина, поскольку речь идет о субъектах РФ. В беседе с «Политикой Сегодня» политтехнолог Марат Баширов подчеркнул, что не стоит искать каких-либо скрытых смыслов, ведь «все регионы равны».
Другое дело, как этот жест будут трактовать на Западе. Директор Института политики, права и социального развития МГГУ имени Шолохова, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов согласился с тем, что, хотя это вполне стандартная рабочая поездка Путина, в ней все же прослеживается определенный посыл.
«Послан достаточно серьезный сигнал и российскому обществу, и нашим западным противникам о планах России по дальнейшей защите наших рубежей, интересов в новых субъектах РФ», — объяснил собеседник «ПС».
Как рассуждает эксперт, в ходе совещаний, вероятно, велись обсуждения по вопросам текущей обстановки на фронте и дальнейших перспектив. При этом Шаповалов усомнился в том, что визит Путина может предварять потенциальные кадровые перестановки в командовании.
К слову, после поездки президента в Мариуполь, источники сообщали, что бывшего командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина «позвали обратно».
Ранее эксперты связали визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Россию с внезапной проверкой боеготовности Тихоокеанского флота. Подробности — в материале «ПС».