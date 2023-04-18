Набиуллина рассказала, когда цифровой рубль будет доступен всем клиентам

Цифровой рубль будет доступен всем клиентам после того, как его действие проверят в пилотном режиме, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
По ее словам, для начала данную валюту проверят выборочно с помощью небольшого количества клиентов. Только потом доступ к ней получит широкая аудитория.
При этом к тестовому запуску цифрового рубля в российском финансовом регуляторе уже готовы. Частично валюту проверили, но при этом были использованные небольшие суммы.