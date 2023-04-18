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Набиуллина рассказала, когда цифровой рубль будет доступен всем клиентам

Экономика
Набиуллина рассказала, когда цифровой рубль будет доступен всем клиентам

Цифровой рубль будет доступен всем клиентам после того, как его действие проверят в пилотном режиме, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

По ее словам, для начала данную валюту проверят выборочно с помощью небольшого количества клиентов. Только потом доступ к ней получит широкая аудитория.

При этом к тестовому запуску цифрового рубля в российском финансовом регуляторе уже готовы. Частично валюту проверили, но при этом были использованные небольшие суммы.

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