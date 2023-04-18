Петицию об отставке Беглова за сутки подписали более полумиллиона петербуржцев

Петиция об отставке губернатора Северной столицы Александра Беглова за сутки набрала более 500 тысяч голосов жителей города. Информация следует из опроса, опубликованного в Telegram-канале движения «Петербург — Город Перемен».
Активисты обратились к президенту РФ Владимира Путину с просьбой уволить Беглова с должности градоначальника. Свой призыв они аргументировали несостоятельностью администрации города. Общественные деятели подчеркнули, что Смольному не удалось реализовать ни одну реформу.
«Петербург — Город Перемен» сопроводил письмо к Путину опросом в Telegram-канале, в котором у жителей поинтересовались, поддерживают ли они отставку Беглова. Так, за сутки более 500 тыс. горожан высказались за увольнение губернатора.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал петицию об отставке градоначальника. Он отметил, что все слои общества, в том числе либералы и радикальные патриоты, пришли к выводу о необходимости уволить Александра Беглова.