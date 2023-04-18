Российские войска нанесли удары из РСЗО по живой силе и технике ВСУ в районе Северска

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Иван Бигма заявил, что российские военные поразили живую силу и технику украинской армии в районе населенного пункта Северск. Отмечается, что удары по противнику наносились из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», пишет РИА Новости.