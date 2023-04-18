Минфин США предупредил о возможностях обхода потолка цен для нефти из России

Часть танкеров, транспортирующих топливо, может скрыть факт вхождения в порты на восточном побережье России. На это указало управление американского минфина по контролю над иностранными активами (OFAC), его сообщение передает ТАСС.
Ведомство рассказало об этом в оповещении, чтобы предупредить законопослушных американских предпринимателей. Чиновники призвали их отказываться от сделок, которые предполагают обход потолка цен на российскую нефть.
В уведомлении говорится, что обход санкций возможен из-за манипуляций с идентификационными системами со стороны владельцев танкеров.