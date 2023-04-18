Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался, что ему неблизко творчество певца SHAMAN

Российский рок-музыкант, поэт, телеведущий и актер Сергей Шнуров оценил творчество певца SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов. Как признался лидер рок-группы «Ленинград», оно ему неблизко.
SHAMAN с некоторых пор является одним из самых востребованных в России артистов. Его хиты «Встанем» и «Я русский» постоянно находятся в ротации на радио и телевидении. Говоря о творчестве певца, Шнуров признал, что SHAMAN — крепкий исполнитель.
«С точки зрения профессиональности SHAMAN крепкий парень, но это не мое кино, я его смотреть не буду», — цитирует музыканта ТАСС.
Примечательно, что Шнурова с SHAMAN объединяют патриотические взгляды. Музыкант признался, что он ценит своих поклонников и предпочитает оставаться с ними в России.