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Депутат бундестага Дагделен: борьба с Россией и Китаем рискует загнать Запад в изоляцию

Политика
Депутат бундестага Дагделен: борьба с Россией и Китаем рискует загнать Запад в изоляцию

Коллективный Запад рискует отделиться от мирового сообщества из-за борьбы с Россией и Китаем. К такому выводу пришла депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен.

Политик в публикации для Junge Welt подчеркнула, что подобная тенденция истекает из требования Вашингтона и его партнеров к государствам Глобального Юга поддержать антироссийский курс и поставки вооружения Украине.

«В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса», — отметила Дагделен.

Ранее телеканал «360» сообщил, что замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал Украину инструментом политики Запада.

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