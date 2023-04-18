Депутат бундестага Дагделен: борьба с Россией и Китаем рискует загнать Запад в изоляцию

Коллективный Запад рискует отделиться от мирового сообщества из-за борьбы с Россией и Китаем. К такому выводу пришла депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен.
Политик в публикации для Junge Welt подчеркнула, что подобная тенденция истекает из требования Вашингтона и его партнеров к государствам Глобального Юга поддержать антироссийский курс и поставки вооружения Украине.
«В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса», — отметила Дагделен.
Ранее телеканал «360» сообщил, что замглавы МИД РФ Михаил Галузин назвал Украину инструментом политики Запада.