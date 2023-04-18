The National Interest: санкции развеяли самый распространенный на Западе миф о России

Согласно материалу, сравнение двух экономик испокон веков стало самым укоренившимся и обманчивым мемом. Фраза принадлежит американскому сенатору Линдси Грему, который в 2014 году в своей речи хотел продемонстрировать «слабость» РФ перед коллективной мощью Запада.