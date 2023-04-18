The National Interest: санкции развеяли самый распространенный на Западе миф о России

Российская экономика оказалась сильнее итальянской со схожим уровнем номинального ВВП, поскольку смогла выстоять под гнетом западных санкций. Таким образом она доказала слепоту и просчеты заокеанских политиков, пишет издание The National Interest.
Согласно материалу, сравнение двух экономик испокон веков стало самым укоренившимся и обманчивым мемом. Фраза принадлежит американскому сенатору Линдси Грему, который в 2014 году в своей речи хотел продемонстрировать «слабость» РФ перед коллективной мощью Запада.
«Увы, эта фраза сформировала наш подход к России, и от нее давно пора отказаться», — резюмировал автор материала.
Ранее ФРГ потребовала от Евросоюза ввести санкции против гражданской ядерной энергетики России. Подробности передает «360».