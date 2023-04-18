Российские конструкторы оснастят робот «Маркер» специальным дроном-камикадзе БАС-80

Специалисты НПО «Андроидная техника» разработали специальный дрон-камикадзе, которым будут оснащать роботов военного назначения «Маркер», сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров.
В комментарии для РИА Новости он уточнил, что сейчас беспилотник с рабочим названием БАС-80 проходит испытания.
«Он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы», — сказал собеседник журналистов.
На данный момент инженеры отрабатывают технологию запуска БПЛА, а также доставки до цели с высокой точностью.