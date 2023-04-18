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Российские конструкторы оснастят робот «Маркер» специальным дроном-камикадзе БАС-80

Армия
Российские конструкторы оснастят робот «Маркер» специальным дроном-камикадзе БАС-80

Специалисты НПО «Андроидная техника» разработали специальный дрон-камикадзе, которым будут оснащать роботов военного назначения «Маркер», сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров.

В комментарии для РИА Новости он уточнил, что сейчас беспилотник с рабочим названием БАС-80 проходит испытания.

«Он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы», — сказал собеседник журналистов.

На данный момент инженеры отрабатывают технологию запуска БПЛА, а также доставки до цели с высокой точностью.

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