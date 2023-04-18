Названы имена артистов, оставшихся в России после осуждения спецоперации

Актриса Лия Ахеджакова в числе первых раскритиковала спецоперацию России на Украине. Еще в феврале 2022 года она перестала выходить на сцену театра «Современник». Сначала из афиши вычеркнули все спектакли с ее участием. Позже артистка призналась, что самостоятельно написала заявление об увольнении.