Названы имена артистов, оставшихся в России после осуждения спецоперации

Журналисты перечислили имена артистов, которые остались в России после осуждения специальной операции на Украине. Представители прессы рассказали, как складывается их карьера на родине.
Актриса Лия Ахеджакова в числе первых раскритиковала спецоперацию России на Украине. Еще в феврале 2022 года она перестала выходить на сцену театра «Современник». Сначала из афиши вычеркнули все спектакли с ее участием. Позже артистка призналась, что самостоятельно написала заявление об увольнении.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина столкнулась с массовой отменой концертов в России после того, как негативно высказалась о СВО.
Актер Данила Козловский, назвавший сложившуюся ситуацию катастрофой, также оказался в затруднительном положении. Теперь активисты требуют отменить спектакли с его участием, передает РИА Новости.
Стоит отметить, что большинство артистов поддержали спецоперацию в защиту Донбасса. Они дают концерты в пострадавшем регионе и оказывают гумпомощь.