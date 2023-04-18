Суд в Париже оправдал Air France и Airbus по делу о крушении самолета в июне 2009 года

Парижский суд вынес оправдательный вердикт в отношении компаний Air France и Airbus по делу о гибели 228 человек в результате авиакатастрофы в 2009 году.
Как пишет телеканал BFM TV, следователям не удалось доказать вину авиаперевозчиков. Там отметили, что намерены возобновить доверие клиентов к пилотам и сделать безопасность пассажиров одним из приоритетных направлений.
Напомним, катастрофа с участием самолета A330−200 компании AirFrance произошла в небе над Атлантическим океанам. В результате погибли 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Основными версиями крушения рассматривались несогласованные действия пилотов и недостаточная подготовка экипажа.