Два человека получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме

Неизвестный открыл стрельбу по людям в Иерусалиме. Два человека были госпитализированы с ранениями, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на правоохранителей.
По данным издания, оба пострадавших оказались ультраортодоксальными мужчинами. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Раненых доставили в ближайшую больницу, где оказали им необходимую медицинскую помощь.
«Во вторник утром в Иерусалиме произошла стрельба возле базы пограничной полиции», — говорится в материале газеты.
Полиция предупредила, что преступник все еще находится на свободе. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.