Украина столкнулась с угрозой очередного майдана из-за действий президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в материале издания Politico.
Как сообщил СМИ бывший украинский министр, конфликт породил «большие надежды» в стране. Он уверен, что после окончания специальной военной операции люди потребуют справедливости и завершения реформы, которую они ждут еще с 2014 года.
«Майдан может повториться», — добавил собеседник издания.
Бывший чиновник отметил, что высокие рейтинги Зеленского обоснованы лишь конфликтом в стране. Когда он завершится, показатели резко упадут до 11%, которые были у президента до начала спецоперации. Тогда украинского лидера настигнет «расплата», заключил экс-министр.