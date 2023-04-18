Politico: Зеленский своими действиями подтолкнул Украину к новому майдану

Бывший чиновник отметил, что высокие рейтинги Зеленского обоснованы лишь конфликтом в стране. Когда он завершится, показатели резко упадут до 11%, которые были у президента до начала спецоперации. Тогда украинского лидера настигнет «расплата», заключил экс-министр.

