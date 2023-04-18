Путин провел встречу с командиром группировки «Днепр» на Херсонском направлении

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. В ходе визита глава государства ознакомился с оперативной обстановкой на линии фронта.
Доклады главнокомандующему зачитал генерал-полковник Михаил Теплицкий. Кроме того, перед Путиным выступил генерал-полковник Олег Макаревич.
С начала специальной военной операции Путин впервые посетил Херсонскую область. Некоторое время назад он ездил в Мариуполь, где лично ознакомился, как живет местное население в освобожденном городе. Тогда же глава государства провел совещание с военачальниками в Ростове-на-Дону.