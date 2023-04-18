Путин провел встречу с командиром группировки «Днепр» на Херсонском направлении

С начала специальной военной операции Путин впервые посетил Херсонскую область. Некоторое время назад он ездил в Мариуполь, где лично ознакомился, как живет местное население в освобожденном городе. Тогда же глава государства провел совещание с военачальниками в Ростове-на-Дону.