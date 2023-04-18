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Российский военный хирург лечит жителей Запорожской области после обстрелов ВСУ

Общество
Российский военный хирург лечит жителей Запорожской области после обстрелов ВСУ

Жители Запорожской области часто получают ранения в ходе регулярных обстрелов со стороны Украины. Помощь мирному населению оказывает российский военный хирург, с которым пообщались корреспонденты РИА Новости.

Обычно мирные граждане страдают от осколочных ранений. По словам медика, он проводит хирургические операции и оказывает помощь гражданским врачам.

Однажды ему пришлось работать в населенном пункте Пологах. Тогда пациентов с ранениями привозили практически ежедневно, заключил собеседник агентства.

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