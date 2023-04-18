Российский военный хирург лечит жителей Запорожской области после обстрелов ВСУ

Жители Запорожской области часто получают ранения в ходе регулярных обстрелов со стороны Украины. Помощь мирному населению оказывает российский военный хирург, с которым пообщались корреспонденты РИА Новости.
Обычно мирные граждане страдают от осколочных ранений. По словам медика, он проводит хирургические операции и оказывает помощь гражданским врачам.
Однажды ему пришлось работать в населенном пункте Пологах. Тогда пациентов с ранениями привозили практически ежедневно, заключил собеседник агентства.