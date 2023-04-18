Подросток расстрелял одноклассника из травматики в новосибирской школе

В Дзержинском районе Новосибирска ученик принес в школу травматический пистолет, после чего открыл огонь по однокласснику. Об этом сообщило издание «КП-Новосибирск» со ссылкой на источник.
Предварительно, пострадавший школьник не получил серьезных травм – ребенок отделался синяками. Несмотря на это, его знакомый, как заявляется, произвел не один выстрел.
«Насколько мы знаем, это был ученик 8 класса. Он принес в школу травматический пистолет и выстрелил несколько раз в одноклассника», — заявил источник журналистов с места событий.
О стрельбе в новосибирской школе проинформирован областной министр образования Сергей Федорчук. Глава регионального ведомства отметил, что по факту случившегося проводится проверка.